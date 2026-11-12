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Yusuf Yazıcı kimdir? İkinci kez baba olacak milli futbolcu hangi takımda oynuyor?

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Yusuf Yazıcı kimdir? İkinci kez baba olacak milli futbolcu hangi takımda oynuyor?
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk ikinci çocuklarını bekliyor. Yusuf Yazıcı kimdir, hangi takımda oynuyor? Trabzonspor altyapısından çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2019'da 17,5 milyon euroya Lille'e gitti, Eylül 2024'ten beri Yunanistan'da Olympiakos forması giyiyor.

İkinci bebek yolda. Olympiakos'un milli orta sahası Yusuf Yazıcı ile eşi Melisa Aslı Pamuk'un yeniden anne baba olacağı 11 Kasım 2026 akşamı duyuldu ve Pamuk'un karnının belirginleştiği fotoğraflar da aynı gün yayımlandı.

Yazıcı, Trabzonspor'dan Fransa'ya giden ve Lille formasıyla Avrupa Ligi'nin ortak gol kralı olan futbolcu.

YUSUF YAZICI İKİNCİ KEZ Mİ BABA OLUYOR?

Yusuf Yazıcı ikinci kez baba oluyor: eşi Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu 11 Kasım 2026'da ortaya çıktı. Çiftin Mylan adında bir oğlu var.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Türk futbolcu. Ofansif orta saha ve ikinci forvet olarak görev yapıyor. Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncu, ilk profesyonel sözleşmesini 2015'te imzaladıktan birkaç ay sonra, aynı yılın aralık ayında A takımda ilk maçına çıktı.

Okul takımında da kupa kaldırdı. Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin takımıyla Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nı kazandı.

YUSUF YAZICI KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Yazıcı 29 yaşında; 29 Ocak 1997'de doğdu ve önümüzdeki ocak ayında 30 yaşına girecek.

YUSUF YAZICI NERELİ?

Yusuf Yazıcı Trabzonlu. Trabzon'da doğdu, futbolu da bu şehirde Trabzonspor'un altyapısında öğrendi.

YUSUF YAZICI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yusuf Yazıcı profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Lille, CSKA Moskova ve Olympiakos formalarını giydi. Trabzonspor'daki ilk döneminde, 2015 ile 2019 arasında 100 resmi maça çıktı ve 22 gol attı.

Lille, 6 Ağustos 2019'da oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzaladı. Fransız kulübü Trabzonspor'a 17,5 milyon euro ödedi; bunun 1 milyon eurosu performans şartına bağlıydı. Yazıcı 2020-21 sezonunda 7 golle Avrupa Ligi'nin ortak gol kralı oldu. Aralık 2020'de Fransa'da ayın oyuncusu seçildi.

Ocak 2022'de kiralık gittiği CSKA Moskova'da 10 lig maçında 8 gol attı, 2022-23 sezonunu ise yine kiralık olarak Trabzonspor'da geçirdi. 28 Eylül 2024'te Olympiakos ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Asteras Tripolis deplasmanındaki ilk maçında çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı.

A Milli Takım'daki ilk maçına 11 Haziran 2017'de Kosova karşısında çıktı. Türkiye'nin EURO 2020 kadrosunda da yer aldı.

YUSUF YAZICI'NIN EŞİ KİM?

Yusuf Yazıcı'nın eşi oyuncu Melisa Aslı Pamuk. Çift Mayıs 2024'te Paris'te evlendi ve Pamuk düğünden sonra Yazıcı soyadını aldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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