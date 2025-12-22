Haberler

Yusuf Güney gözaltına alındı mı? Yusuf Güney ATK'ya götürüldü mü, ATK nedir?

Güncelleme:
İstanbul'daki kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı: Yusuf Güney'in adı gündeme geldi. Peki, Yusuf Güney gözaltına alındı mı? Yusuf Güney ATK'ya götürüldü mü, ATK nedir?

İstanbul'daki büyük uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı Yusuf Güney, gözaltı süreciyle gündeme geldi. Peki, Yusuf Güney gerçekten gözaltına mı alındı ve neden Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi? ATK'nın bu süreçteki rolü ne? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı.

YUSUF GÜNEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

ATK NEDİR?

ATK, Adli Tıp Kurumu'nun kısaltmasıdır. Şüphelilerin saç ve kan örneklerinin alınarak kriminal incelemeye tabi tutulduğu resmi sağlık ve adli kurumdur.

YUSUF GÜNEY İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?

Yusuf Güney, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek. İşlemlerinin ardından hukuki sürecin devam etmesi bekleniyor.

