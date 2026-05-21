Yunus Emre Durmuş kimdir? OMÜ Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş neden öldü?

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş’un hayatını kaybetmesi, hem akademik çevrelerde hem de sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Peki, Yunus Emre Durmuş kimdir? OMÜ Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş neden öldü? Detaylar...

YUNUS EMRE DURMUŞ KİMDİR?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş, Samsun’da akademik ve klinik çalışmalarıyla görev yapan bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak bilinmektedir.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kaynaklı bilgilere göre Yunus Emre Durmuş, OMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı. Hem akademik alanda hem de hasta tedavi süreçlerinde aktif olarak görev alan Durmuş, beyin cerrahisi alanında hizmet veriyordu.

Atakum ilçesinde ikamet eden Yunus Emre Durmuş’un, mesleki kariyeri boyunca OMÜ çatısı altında görev yaptığı ve tıp camiasında beyin cerrahisi alanında çalışan akademisyenler arasında yer aldığı belirtilmektedir.

YUNUS EMRE DURMUŞ KAÇ YAŞINDA?

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından aktarılan bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş 37 yaşındadır.

OMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS EMRE DURMUŞ NEDEN ÖLDÜ?

İHA’nın haberine göre OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş, Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Yunus Emre Durmuş, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Durmuş’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü, ayrıca kalp rahatsızlığının bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Dilara Yıldız
