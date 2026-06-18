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Yumurtada protein var mı, yumurta protein barındırır mı, yumurta protein içerir mi?

Yumurtada protein var mı, yumurta protein barındırır mı, yumurta protein içerir mi?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hangi besin protein barındırmaz?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Hangi besin protein barındırmaz?

HANGİ BESİN PROTEİN BARINDIRMAZ?

Jelatin

Yumurta

Et

Maydanoz

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
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