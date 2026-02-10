Yozgat okullar tatil mi, 11 Şubat Salı Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "11 Şubat Salı Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.

YOZGAT HAVA DURUMU

YOZGAT'TA 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yozgat'ta soğuk ve zaman zaman kar yağışlı hava bekleniyor.

Salı günü çok bulutlu ve hafif kar yağışlı geçecek. Gün içinde sıcaklık -1, gece -7 derece olacak.

Çarşamba günü kar yağışı yer yer etkili olacak. Sıcaklık gündüz 0, gece -8 derece seviyelerinde seyredecek.

Perşembe günü bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklık gündüz 1, gece -9 derece olacak.

Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 2 dereceye çıkacak.

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.