Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi, Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlk filmdeki olaylı Ayvalık yolculuğunun üzerinden bir yıl geçmiştir. Onur ve Şeref, artık sadece dost değil, aynı zamanda ev arkadaşı ve iş arkadaşı olmuşlardır. Şeref, müzik kariyerinde ilerlemek isteyen Onur'un menajerliğini üstlenmiştir; ancak bu konuda pek de yetenekli olduğu söylenemez.

Onur, yaşadığı aksiliklerden yorulup eski mesleği olan ilaç mümessilliğine dönmeye karar verince, Şeref onu ikna etmek için sürprizlerle dolu bir turne programı ayarlar. İkilinin çıktığı bu yeni yolculuk; yine bolca kahkaha, aşk, macera ve talihsizliklerle dolu bir serüvene dönüşür.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un paylaştığı filmin kadrosunda Türk sinemasının usta isimleri ve genç yetenekleri bir araya geliyor:

• Oğuzhan Koç (Onur)

• İbrahim Büyükak (Şeref)

• Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

• Olgun Toker (Selim)

• Kadir Polatçı (Nevzat)

• Bahar Şahin (Cemre)

• Aycan Koptur (Ayşen)

• Tamer Levent (Şükran)

• Ülkü Duru (Gülümser)

• Dilber Ay (Muzaffer Usta)

YOL ARKADAŞIM 2 NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film, 2018 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekim süreci ve mekanları ise şu şekildedir:

• Çekim Yerleri: Filmin hikayesi bir yol hikayesi olduğu için çekimler İstanbul'da başlamış, ardından İstanbul-Ayvalık güzergahı üzerindeki çeşitli noktalarda devam etmiştir.

• Ana Mekanlar: Sahnelerin önemli bir kısmı yol üzerinde geçse de, final kısımları ve birçok kilit sahne Balıkesir'in turistik bölgesi Ayvalık'ta çekilmiştir.

EĞLENCELİ BİR YOL HİKAYESİ

İbrahim Büyükak'ın kaleminden çıkan senaryosuyla dikkat çeken yapım, dostluğun ve hayallerin peşinden gitmenin önemini mizahi bir dille anlatıyor. Özellikle Şeref ve Onur karakterlerinin zıt kişiliklerinden doğan komedi, filmi serinin ilk halkası kadar popüler kılmayı başarmıştır.