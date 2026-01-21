Haberler

YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI: YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL 1 ne zaman yapılacak?

Güncelleme:
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği YÖKDİL sürecinde kritik aşamalardan biri daha başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda yılın ilk yabancı dil sınavı olan YÖKDİL/1 için başvurular alınmaya başlandı. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL 1 ne zaman yapılacak? YÖKDİL/1 başvuru ekranı haberimizde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi kapsamında yılın ilk yabancı dil sınavı olan YÖKDİL/1 için beklenen süreç resmen başladı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği sınav için başvurular, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL 1 ne zaman yapılacak? Detaylar...

YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI

Adaylar, YÖKDİL/1 başvuru ekranına Ösym'nin resmi dijital platformu olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Başvuru süreci tamamen çevrim içi olarak yürütülürken, adayların sistemde güncel fotoğraf ve kişisel bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Başvuru ekranı üzerinden sınav merkezi seçimi ve ücret ödeme işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? sorusu, sürecin başlamasıyla birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 2026 YÖKDİL/1 başvuruları, 21 Ocak 2026 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru işlemleri şu şekilde ilerliyor:

Ösym AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU ADIMLARI

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapar

YÖKDİL/1 sınavı seçilerek başvuru ekranı açılır

Kişisel bilgiler ve sınav merkezi tercihleri kontrol edilir

Başvuru ücreti sistem üzerinden ödenir

İşlem onaylanarak başvuru tamamlanır

Başvurular yalnızca ÖSYM AİS üzerinden kabul edilmekte olup, farklı bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır. Belirtilen tarih aralığı dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

YÖKDİL 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de YÖKDİL 1 ne zaman yapılacak? sorusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sınav tarihi netleşmiş durumda.

2026 YÖKDİL/1 SINAV TAKVİMİ

Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 Pazar

Sınav Saati: 10:15

Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)

YÖKDİL/1 oturumu, yılın ilk YÖKDİL sınavı olması nedeniyle akademik yükselme, lisansüstü başvurular ve dil yeterliliği şartı aranan birçok süreç açısından kritik önem taşıyor. Adayların sınav günü sınav merkezlerinde en geç belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.

YÖKDİL 1 BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

Başvuru sürecine ilişkin en önemli detaylardan biri de YÖKDİL 1 başvuru ücreti 2026 ne kadar? sorusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 yılı için YÖKDİL/1 sınav başvuru ücreti 1200 TL olarak belirlendi.

