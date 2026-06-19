YKS'ye kaç kişi katılacak? YKS'ye girecek olan en yaşlı ve en genç aday kaç yaşında?

2026- Yks kapsamında Türkiye genelinde ve KKTC’de milyonlarca aday sınav heyecanı yaşayacak. Sınava başvuran aday sayısı, en genç ve en yaşlı aday bilgileriyle birlikte gündemdeki yerini korurken, Tyt, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin hazırlıklar da tamamlandı. İşte YKS’ye dair merak edilen istatistikler ve dikkat çeken ayrıntılar...

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

2026- Yks maratonu yarın yapılacak Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) oturumuyla başlayacak. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı sınavın ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT ise pazar günü gerçekleştirilecek. En genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu sınavda, 600 binden fazla görevli ve yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada görev yapacak.

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

2026-YKS’ye başvuran adaylar arasında en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında yer alıyor. Bu yıl sınava giren 921 bin 248 aday ise YKS’yi ilk kez deneyimleyecek. Sınava ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın katılması dikkat çekiyor.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınav, Türkiye’nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. TYT oturumu yarın saat 10.15’te başlayacak ve milyonlarca aday üniversite hayali için ter dökecek. Bu yıl TYT’ye 2 milyon 425 bin 628 adayın katılması bekleniyor.

AYT VE YDT PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. AYT’ye 1 milyon 627 bin 960 aday başvurdu. Aynı gün saat 15.45’te yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ise 203 bin 639 aday katılacak. Adayların büyük çoğunluğunu İngilizce sınavına girenler oluşturuyor.