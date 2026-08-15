YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! (ais.ösym.gov.tr) Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-YKS kapsamında üniversite tercih süreci 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından üniversite programlarına yönelik yerleştirme değerlendirme süreci yürütülüyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos 2026 itibarıyla 2026 YKS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yerleştirme değerlendirmesini tamamlamasını bekliyor.

ÖSYM'nin resmi sonuç sisteminde şu aşamada 2026-YKS sınav sonuçlarına erişim sağlanabiliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların hangi üniversite ve programa yerleştiği de sonuç ekranından görülebilecek.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının en geç 21 Ağustos 2026'da açıklanacağı öngörülüyor. Bu tarih, ÖSYM'nin açıkladığı üniversite kayıt takvimi dikkate alınarak belirleniyor.

Adayların yerleştirme sonuçları açıklandığında sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol etmesi mümkün olacak. Yerleştirme sonucunda adayın kazandığı üniversite ve program bilgisi sonuç ekranında yer alacak.

ÖSYM'nin resmi takviminde 2026-YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme süreci devam ederken, üniversite kayıtları için belirlenen tarihlerin 24 Ağustos 2026 itibarıyla başlaması, yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesini gerektiriyor.

Dolayısıyla 10 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin ardından 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının 21 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilecek.