YKS SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARLARI yayımlandı SON DAKİKA!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) kapsamında yapılan oturumların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Adaylar, doğru cevaplarını kontrol etmek için ÖSYM’nin resmi duyurularını takip ederken, sınav sorularına ilişkin detaylar da merak konusu oldu.

2026-YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) 2026 maratonunun ardından milyonlarca aday ekran başına kilitlendi. Ösym, sınava giren öğrencilerin merakla beklediği temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Bu gelişme, sınav sonrası değerlendirme yapmak isteyen adaylar arasında büyük ilgi gördü.

ÖSYM 2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Hafta sonu gerçekleştirilen YKS oturumlarının ardından en kritik adımlardan biri atıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların kendi performanslarını değerlendirmesine imkân sağladı. Öğrenciler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol etmeye başladı.

TYT CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Sınav sonrası puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar “TYT cevap anahtarı sorgulama” ekranına yoğun şekilde giriş yapıyor. Özellikle doğru-yanlış sayısını hesaplamak isteyen öğrenciler, tahmini puanlarını öğrenmek için ÖSYM sistemini kullanıyor. Bu süreçte gözler, TYT sorularının açıklanma oranı ve değerlendirme sürecine çevrilmiş durumda.

2026-YKS kapsamında yapılan oturumların ardından en çok merak edilen konulardan biri de sonuç tarihi oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sonuçlarının belirlenen tarihte ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, tercih sürecine hazırlık yapmak için sonuç açıklama gününü yakından takip ediyor.