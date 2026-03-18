"Yks sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026?" sorusu, sınava hazırlanan adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların hangi okulda ve salonda sınava gireceği netlik kazanacak. Uzmanlar, adayların son gün yoğunluğu yaşamamak için sınav yerleri açıklandığı anda belgelerini indirip kontrol etmelerini ve sınav günü için planlarını erkenden yapmalarını öneriyor.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS takvimi netleşti. Üç oturumdan oluşan sınav maratonu, her yıl olduğu gibi Haziran ayında gerçekleştirilecek. Adaylar, iki gün sürecek kritik sınavlarda hedefledikleri bölüme yerleşebilmek için ter dökecek.

2026 YKS oturum tarihleri şu şekilde:

• TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

• AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

• YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar (öğleden sonra)

Bu iki günlük süreç, üniversite yolunda en önemli aşamalardan biri olacak.

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte adayların gözü başvuru tarihlerine çevrildi. Başvurular, belirlenen tarihler arasında online sistem üzerinden yapılacak.

• Başvuru başlangıç tarihi: 6 Şubat 2026

• Son başvuru tarihi: 2 Mart 2026

Adayların, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru süresini kaçıranlar için ise her yıl olduğu gibi geç başvuru imkânı sunulması bekleniyor.

YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava kısa süre kala en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oluyor. Resmi bir tarih henüz açıklanmasa da önceki yıllara bakıldığında belgelerin genellikle sınavdan yaklaşık 7-10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.

Bu doğrultuda 2026 yılı için sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.

Sınav giriş belgesinde adayların:

• Sınava gireceği okul

• Salon bilgisi

• Sınav saati

• Uyulması gereken kurallar

gibi kritik detaylar yer alacak. Bu nedenle adayların belgeyi mutlaka kontrol edip çıktısını almaları gerekiyor.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sürecinin ardından en heyecanlı bekleyiş sonuçların açıklanması olacak. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Temmuz ayı içinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversite ve bölüm seçimi yapabilecek.