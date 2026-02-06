YKS başvuruları için son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu? YKS başvuru süresi ne zaman bitiyor?

Yks maratonunda geri sayım sürerken gözler bu kez başvuru takviminin bitiş tarihine çevrildi. Üniversite sınavına katılacak adaylar, YKS başvuruları için son günün ne zaman olduğunu ve başvuru süresinin netleşip netleşmediğini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yeralıyor.

2026-YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurular 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Bu süre içinde başvuru yapamayan adaylar için ise 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında geç başvuru hakkı tanınacak.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzunun 6 Şubat 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi duyurular sayfası üzerinden erişime açılması öngörülen kılavuzda, başvuru süreci, sınav kuralları ve ücret bilgilerine ilişkin tüm detaylar yer alacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU MU?

2026 YKS başvuru ücretine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için sınav ücreti 450 TL olarak uygulanmıştı. 2026 yılına ait güncel ücret bilgileri, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar YKS başvurularını isterlerse ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, isterlerse bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr"

adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Başvuruya ilişkin tüm ayrıntılar kılavuzda yer alacak.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre 2026 YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Aynı gün Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

2026-YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, 2026-YKS başvuruları ÖSYM takvimine göre 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Adaylar, belirlenen başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayarak YKS'ye katılım sağlayabilecek.