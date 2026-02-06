YKS BAŞVURU KILAVUZU: 2026 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, nereden, nasıl bakılır?

2026 YKS başvuru kılavuzunu bekleyen adaylar, sınav başvuru süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları öğrenmek istiyor. Kılavuz henüz yayınlandı mı, nereden erişilebilir ve başvuru sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Kılavuz, sınav tarihleri, başvuru adımları, oturum seçimi ve ücret bilgileri gibi kritik detayları içeriyor ve adayların başvurularını doğru şekilde tamamlamasına rehberlik ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzunu görmek için tıklayın.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

YKS 2026 başvuruları ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılabiliyor. Adaylar, e-Devlet veya ÖSYM şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak bireysel başvurularını tamamlayabiliyor. Ayrıca isteyen öğrenciler başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme girildikten sonra TYT, AYT ve YDT oturumları seçilip kişisel bilgiler kontrol ediliyor, başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanıyor. Ayrıntılı adımlar YKS 2026 Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.

YKS BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?

2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayıp 2 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi ise 10 Mart – 12 Mart 2026 tarihleri arasında olacak.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla resmen başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden veya başvuru merkezlerinden yapabiliyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücretleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçen yıl TYT, AYT ve YDT oturumları için ayrı ayrı ücret uygulandı ve her oturum 450 TL idi. 2026 ücretleri ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzuyla netleşecek.