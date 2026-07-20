YKS açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 YKS’nin ardından gözler ÖSYM’den gelecek resmi sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınav puanları ile başarı sıralamalarına ulaşabilecekleri sonuç ekranına ilişkin ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. Yks sonuçları açıklandı mı? Ayrıntılar...

YKS AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi 2026 sınav takviminde yer alan tarihe göre adayların TYT, AYT ve YDT sonuçlarını öğrenebilmesi için sonuç açıklama gününü beklemesi gerekiyor. Üniversite tercih sürecinde kullanılacak puanlar ile başarı sıralamaları, ÖSYM’nin sonuç sistemini erişime açmasının ardından adayların görüntülemesine sunulacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylara basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınava katılan öğrenciler; TYT, AYT ve YDT puanlarını, doğru ve yanlış sayılarını ve başarı sıralamalarını internet üzerinden kontrol edebilecek. Sonuç bilgilerine erişim için ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformunun kullanılması gerekecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçların erişime açılmasının ardından sınav performanslarına ilişkin bilgileri çevrim içi sistem üzerinden inceleyebilecek. Sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra adayların başarı sıralamaları da yer alacak.

YKS sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM’nin resmi sonuç platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yapabilecek. ÖSYM aday şifresi yerine e-Devlet şifresini kullanmak isteyen öğrenciler de sisteme doğrudan erişerek puan kartlarını, doğru ve yanlış sayılarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.