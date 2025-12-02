Yılmaz Özdil hangi kanala geçti? Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına mı geçti?
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, yeni bir medya grubunun başına getirildi. Atamanın ardından kanalın yönetiminde ve kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Çok sayıda çalışan ile yollar ayrıldı ve üst düzey yöneticiler görevlerinden istifa etti veya görevden alındı. Peki, Yılmaz Özdil hangi kanala geçti? Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına mı geçti? Detaylar haberimizde!
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, medya dünyasında büyük bir değişimin fitilini ateşledi. Peki, Yılmaz Özdil hangi kanala geçti? Son gelişmelere göre Özdil, Sözcü TV Medya Grubu'nun başına geçti ve bu atama, kanalın kadro yapısında köklü değişiklikleri beraberinde getirdi.
YILMAZ ÖZDİL HANGİ KANALA GEÇTİ?
2025 yılı Aralık ayı başında, ülke medyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in adı, Sözcü TV ile anılır oldu — zira Özdil, Sözcü TV Medya Grubu'nun başına geçirildi. Bu atama, kanal içi dengeleri ve kadro yapısını doğrudan etkileyen bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ TV'NİN BAŞINA MI GEÇTİ?
Evet, Yılmaz Özdil resmen "Sözcü TV Medya Grubu Başkanı" pozisyonuna atandı. Atamanın hemen ardından da, kanal genel yönetiminde ve haber kadrosunda kapsamlı bir temizliğe gidildi.
TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR VE GÖREV DEĞİŞİMLERİ
Yönetim değişiminin ardından, Sözcü TV'de en az 14–15 gazeteci ve çalışan ile yollar ayrıldı.
İŞTEN ÇIKARILAN ÖNEMLİ İSİMLERİN LİSTESİ
Özgür Çakmakçı — Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Durmuş — Yayın Koordinatörü
Emel Okaygün — Haber Müdürü / Koordinatörü
Dora Mengüç — Haber Müdürü
Cem Özkeskin — İstanbul Haber Müdürü
Gülşah İnce — "Türkiye'nin Sözü" program sunucusu / ekran yüzü
Muhabirler: Fırat Fıstık, Ozan Kelleci, Meral Danyıldız, Mehmet Bal
Teknik ve destek kadrosundan: Serkan Alan (Editör), Onurcan Kankal (Kameraman)