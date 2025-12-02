Yılmaz Özdil hangi kanala geçti? Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına mı geçti?

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, medya dünyasında büyük bir değişimin fitilini ateşledi. Peki, Yılmaz Özdil hangi kanala geçti? Son gelişmelere göre Özdil, Sözcü TV Medya Grubu'nun başına geçti ve bu atama, kanalın kadro yapısında köklü değişiklikleri beraberinde getirdi.

YILMAZ ÖZDİL HANGİ KANA­LA GEÇTİ?

2025 yılı Aralık ayı başında, ülke medyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in adı, Sözcü TV ile anılır oldu — zira Özdil, Sözcü TV Medya Grubu'nun başına geçirildi. Bu atama, kanal içi dengeleri ve kadro yapısını doğrudan etkileyen bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ TV'NİN BAŞINA MI GEÇTİ?

Evet, Yılmaz Özdil resmen "Sözcü TV Medya Grubu Başkanı" pozisyonuna atandı. Atamanın hemen ardından da, kanal genel yönetiminde ve haber kadrosunda kapsamlı bir temizliğe gidildi.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR VE GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Yönetim değişiminin ardından, Sözcü TV'de en az 14–15 gazeteci ve çalışan ile yollar ayrıldı.

İŞTEN ÇIKARILAN ÖNEMLİ İSİMLERİN LİSTESİ

Özgür Çakmakçı — Genel Yayın Yönetmeni

Hakan Durmuş — Yayın Koordinatörü

Emel Okaygün — Haber Müdürü / Koordinatörü

Dora Mengüç — Haber Müdürü

Cem Özkeskin — İstanbul Haber Müdürü

Gülşah İnce — "Türkiye'nin Sözü" program sunucusu / ekran yüzü

Muhabirler: Fırat Fıstık, Ozan Kelleci, Meral Danyıldız, Mehmet Bal

Teknik ve destek kadrosundan: Serkan Alan (Editör), Onurcan Kankal (Kameraman)