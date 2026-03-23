Yılmaz Morgül'ün ablası kimdir? Perihan Yılmaz öldürüldü mü, eski eşi mi öldürdü?

Yılların deneyimli ve renkli seslerinden Yılmaz Morgül, müzik kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son yıllarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Morgül, hayatının en büyük kaybını kamuoyuyla paylaştı: ablası Perihan Morgül. Peki, Yılmaz Morgül'ün ablası kimdir? Perihan Yılmaz öldürüldü mü? Detaylar...

YILMAZ MORGÜL'ÜN ABLASI KİMDİR?

Perihan Morgül, henüz 17 yaşındayken evlilik hazırlıkları yapmakta olan genç bir kadın olarak tanınıyordu. Konservatuvar öğrencisi olan Perihan, abisi Yılmaz Morgül'e göre hayatının en parlak yıllarında trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Morgül, ablasının yaşam öyküsünü ve yaşanan acıyı yıllar sonra gözyaşlarıyla dile getirdi.

Perihan Morgül, yalnızca Yılmaz Morgül'ün ablası olarak değil, ailesi ve yakın çevresi tarafından da sevilen, neşeli ve umut dolu bir genç kadın olarak tanınıyordu. Evlilik hazırlıkları yaptığı dönem, onun için hayatının dönüm noktalarından biri olacaktı. Ancak trajik olay, Perihan'ın hikayesini acı bir şekilde sonlandırdı.

Morgül, ablasını "yıldızım" olarak nitelendiriyor ve onun yokluğunun hayatındaki derin boşluğu uzun yıllar taşıdığını belirtiyor. Bu kayıp, Morgül'ün müzik kariyerine ve yazdığı şarkılara da ilham kaynağı oldu.

PERİHAN YILMAZ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Yıllarca gizli kalan sır, Gel Konuşalım programında Yılmaz Morgül tarafından itiraf edildi: ablası cinayete kurban gitmişti.

2003 yılında gündeme gelen olay, başlangıçta bir trafik kazası olarak bilinse de, Morgül'ün açıklamasına göre Perihan, sözlendiği kişiyle evlilik hazırlıkları yaparken trajik bir cinayete kurban gitti. Olayın faili, evlilik hazırlıkları yaptığı adamın eski eşiydi ve mahkeme süreci sonunda 24 yıl hapis cezası aldı.

CİNAYETİN ARKA PLANINDA NELER VARDI?

Perihan Morgül'ün hayatını kaybetmesine neden olan olay, aşk üçgeni ve kıskançlık ilişkileriyle bağlantılıydı. Morgül, ablasının ölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var… Ablam cinayete kurban gitti, sevdiği insan yüzünden."

Bu açıklama, yıllarca basında "faili meçhul" olarak kalan olayın aslında trajik bir cinayet olduğunu netleştirdi.

YILMAZ MORGÜL'ÜN ŞARKISINA İLHAM OLAN OLAY

Yılmaz Morgül, yıllar sonra şarkısını bestelediği sırada ablasının hayatını kaybettiği trajediyi paylaştı. "Seni Adam Zannettim" şarkısı, genç kadınlara aşk ve ilişkilerde dikkatli olmaları konusunda mesaj veren bir eser olarak öne çıkıyor. Morgül, şarkının sözlerini genç yaşta yaşanan acı deneyimden esinlenerek yazdı.