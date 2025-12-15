Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Podyumdan ekranlara uzanan dikkat çekici kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Yılmaz Kunt, hem oyunculuk projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Best Model of Turkey birinciliğiyle tanınan ve ardından televizyon dünyasında güçlü adımlar atan Kunt'un yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu, hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Yılmaz Kunt'un başarılarla dolu hayatına dair tüm detaylar haberin devamında…

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk model ve oyuncudur. 2015 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını geniş kitlelere duyurmuştur. Aynı yıl Best Model European Union ve Best Model of the World dereceleriyle uluslararası alanda da dikkat çekmiştir. Modellikte yakaladığı bu başarıyı oyunculuk kariyeriyle taçlandıran Kunt, televizyon dizileri ve dijital projelerde yer alarak kariyerini istikrarlı biçimde sürdürmektedir.

YILMAZ KUNT KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Yılmaz Kunt, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

YILMAZ KUNT NERELİ?

Yılmaz Kunt, Ankaralıdır. Doğum yeri Ankara'dır.

YILMAZ KUNT'UN KARİYERİ

Yılmaz Kunt'un kariyeri, 2015 yılında kazandığı Best Model of Turkey birinciliğiyle profesyonel anlamda ivme kazanmıştır. Modellikte elde ettiği başarıların ardından oyunculuğa yönelen Kunt, televizyon ekranlarında ilk olarak 2016-2017 yıllarında "Gülümse Yeter" dizisinde başrol karakteri Sarp Civan ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Sonraki yıllarda Afili Aşk, Bahtiyar Ölmez, Kırmızı Oda, Baş Belası, Baba ve Ömer gibi dikkat çeken yapımlarda rol alarak farklı karakterlerle oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. 2025 yılında "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde Mert Koral karakteriyle ekranlara gelmiş, ayrıca "Sevdiğim Sensin" adlı projede yer alması planlanmıştır.

Dijital platform projelerinde de görülen Yılmaz Kunt, Sadece Arkadaşız dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Eğitim hayatını ise Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde sürdürmektedir. Hem modellik hem oyunculuk alanında aktif olan Kunt, kariyerine yeni projelerle devam etmektedir.