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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamaları, yılbaşının nasıl kutlandığının belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Yeni yıl tebrikleşmesinden yılbaşı ağacı süslemeye kadar Diyanet'in yılbaşı kutlamalarına ilişkin görüşleri haberimizde.

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre yılbaşı kutlamaları için tek başına kesin bir "günah" hükmü verilmiyor. Diyanet'e göre belirleyici olan, kutlamanın niyeti ve içeriği. Yılbaşını başka bir dinin bayramı gibi kutlamak, Noel sembollerini benimsemek ve haram unsurlar içeren eğlenceler düzenlemek ise caiz görülmüyor.

DİYANET YILBAŞI HAKKINDA NE DİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılbaşına ilişkin açıklaması şöyle:

"Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."

Diyanet, bu görüşünü "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisine dayandırıyor.

YENİ YIL TEBRİK ETMEK GÜNAH MI?

Hayır. Diyanet'e göre yeni yıl dolayısıyla insanların birbirini tebrik etmesinde dini açıdan bir sakınca bulunmuyor.

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK GÜNAH MI?

Diyanet, yılbaşında ağaç süsleme uygulamasının Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenek olduğunu belirtiyor. Diyanet'in hutbe ve bilgilendirmelerinde, çam ağacı süsleme ve Noel Baba figürleri kullanma gibi ritüellerin İslam medeniyetiyle bağdaşmadığı ifade ediliyor.

YILBAŞINDA PASTA YAPMAK GÜNAH MI?

Diyanet TV'de yayınlanan "Diyanet'e Soralım" programında konuya değinen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, İslam'ın yasakladığı unsurlar içermediği sürece pasta yapmakta bir sakınca olmadığını söyledi.

YILBAŞI İLE NOEL AYNI ŞEY Mİ?

Hayır. Diyanet, yılbaşı ile Noel'in birbirinden farklı kavramlar olduğunu özellikle vurguluyor. Noel, Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı dini bir bayram olarak biliniyor. Yılbaşı ise takvimde yeni bir yılın başlangıcını ifade ediyor.

YILBAŞI KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER

Yılbaşı kutlamalarının dini hükmü konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunuyor. Bazı din adamları yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamayı tamamen sakıncalı görürken, bazıları ise kutlamanın içeriğinin dinin temel değerleriyle çelişmemesi gerektiğini vurguluyor. Diyanet'in yaklaşımı ise tebrikleşmeyi serbest görürken, başka dinlerin ritüellerini taklit etmekten ve haram unsurlardan kaçınılması yönünde.