Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Evde pratik, lezzetli, kolay hindi tarifi!

Yılbaşı gecesi sofraların baş tacı olan hindiyi evde pratik ve lezzetli şekilde hazırlamak mümkün. Peki, evde kolayca yapabileceğiniz yılbaşı hindisi tarifi nasıl hazırlanıyor? Baharatlarla zenginleştirilmiş aroması, kızarmış dış kabuğu ve yumuşacık etiyle sofranızı şenlendirecek bu tarifin püf noktaları neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

1 bütün hindi (3–4 kg civarı)

4 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı biberiye

1 limon

4–5 diş sarımsak

1 büyük soğan

2–3 havuç

2–3 kereviz sapı (isteğe bağlı)

250 ml tavuk suyu veya su

Bu malzemelerle yaklaşık 6–8 kişilik bir hindi hazırlayabilirsiniz. Baharat ve yağ miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

HAZIRLIK

Hindiyi önce içi ve dışı iyice temizlenip kurulandıktan sonra baharat karışımıyla marine etmek gerekiyor. Tereyağı veya zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve biberiyeyi bir kapta karıştırın ve hindinin hem içini hem de dışını bu karışımla iyice ovun.

Limonu ikiye bölüp hindinin içine yerleştirin, sarımsakları ezin ve iç kısma ekleyin. Bu adım, hindinin lezzetinin daha derin ve aromatik olmasını sağlar.

SEBZELERİ HAZIRLAMA

Soğanı, havucu ve kereviz sapını iri parçalar halinde kesin. Hindiyi fırın tepsisine yerleştirip çevresine sebzeleri serpiştirin. Bu sebzeler hem hindinin suyunu emer hem de pişerken lezzetli bir garnitür oluşturur. Tavuk suyunu veya suyu tepsinin altına ekleyerek hindinin kurumamasını sağlayabilirsiniz.

PİŞİRME

Fırını 180°C'ye önceden ısıtın. Hindiyi folyo ile kapatın ve fırına verin. 2,5–3 saat kadar pişirin; büyük boy hindilerde bu süre biraz daha uzun olabilir. Pişmenin son 30 dakikasında folyoyu çıkarıp hindinin üstünün kızarmasını sağlayın. Pişip pişmediğini kontrol etmek için hindinin en kalın kısmına et termometresi batırabilirsiniz; 75°C'ye ulaştığında hindi tamamen pişmiş olur.

SERVİS ÖNERİLERİ

Fırından çıkan hindiyi 15–20 dakika dinlendirin. Bu sayede etin suyu dağılmaz ve daha yumuşak kalır. Dilimleyerek sebzelerle birlikte servis edin. Yanına pilav, patates püresi veya fırınlanmış sebzeler ekleyebilirsiniz. Soslu bir sunum için, tepside kalan suyu süzüp tereyağı ve un ile sos hazırlayabilir, dilimlerin üzerine dökebilirsiniz.