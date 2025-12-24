Haberler

Yılbaşı haftası hangi diziler yayınlanmayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya, Gönül Dağı, Halef Kıskanmak, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, yeni bu hafta yok mu?

Güncelleme:
Yılbaşı haftasında bazı dizilerin yayınlanmayacağı açıklandı. Bu hafta merak edilen diziler arasında Uzak Şehir, Eşref Rüya, Gönül Dağı, Halef Kıskanmak, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler bulunuyor. Yılbaşı haftasında bazı dizilerin yayınlanmayacağı belirtildi. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Gönül Dağı, Halef Kıskanmak, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizi takipçileri, yılbaşı haftası programını bu bilgiye göre ayarlayabilirler.

YILBAŞI HAFTASI HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?
UZAK ŞEHİR

Son olarak 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yayınlanan bölümün ardından Uzak Şehir'in, 5 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Yayın takvimindeki bu değişiklik, yılbaşı haftası özel yayın akışı nedeniyle gerçekleşti.

Diğer diziler hakkında henüz açıklama yapılmadı.

BİRSEN ALTTUNAŞ'TAN AÇIK
Gazeeteci Birsen Altuntaş haberinde şu ifadelere yer verdi:

TV kanalların hem yılbaşı tatili ve hem de reklamverenlerin yeni yıl reklam fiyatlarını belirlemesi nedeniyle verdiği birkaç haftalık dizi yayını arasıyla ilgili bu sene belirsizlik yaşanıyor. Atv'nin elinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü oynadığı yeni dizisi "A.B.İ." ve Star TV'nin de Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'lı "Sevdiğim Sensin" dizileri var. Her iki dizinin de kulislerde yeni bir değişiklik olmazsa aynı gün yani perşembe akşamları yayınlanacağı konuşuluyor.

500

