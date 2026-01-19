YEŞİL PASAPORT SON DAKİKA! Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilecek mi? Meclis'e sunuldu mu, şartları neler?

Yeşil pasaportla ilgili son dakika gelişmesi kamuoyunun gündemine oturdu. Belirli meslek gruplarına vizesiz seyahat imkânı tanıyan yeşil pasaport konusunda yeni bir düzenleme için harekete geçildi. GZT tarafından paylaşılan bilgilere göre, mühendis ve mimarları yakından ilgilendiren bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Peki, Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilecek mi? Detaylar...

YEŞİL PASAPORT SON DAKİKA

Hazırlanan kanun teklifiyle, mühendis ve mimarların yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesinin önü açılmak isteniyor. Teklifin gerekçesinde, bu iki meslek grubunun özellikle iş odaklı yurt dışı seyahatlerinde ciddi vize sorunlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Bu durumun hem bireysel hem de kurumsal düzeyde Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sunulan teklif, mevcut yeşil pasaport uygulamasının kapsamının genişletilmesini hedeflerken, belirli kriterleri karşılayan mühendis ve mimarların bu haktan yararlanabilmesini öngörüyor.

MÜHENDİS VE MİMARLARA YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi konusu, Meclis'e sunulan kanun teklifiyle birlikte netlik kazanmaya başladı. Teklifte, bu meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesine yönelik açık bir talep yer alıyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, mühendis ve mimarların mesleki faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkmak zorunda kaldıkları, ancak vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve zorluklar nedeniyle mağduriyet yaşadıkları vurgulandı. Ayrıca bu durumun, Türkiye adına uluslararası projelerde görev alan profesyonellerin hareket kabiliyetini kısıtladığı belirtildi.

Meclis'e sunulan düzenleme henüz komisyon aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi, teklifin yasalaşma sürecine bağlı olarak netlik kazanacak.

MECLİS'E SUNULDU MU, ŞARTLARI NELER?

Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifinin 13 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu bildirildi. Teklifin hâlihazırda komisyonda bulunduğu ve değerlendirme sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Kanun teklifinin özetinde, yeşil pasaporttan yararlanabilecek mühendis ve mimarlar için belirli şartlar açık şekilde sıralandı. Buna göre:

Mühendis ve mimarların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olması gerekiyor.

Başvuru yapacak kişilerin fiilen mesleğini icra ediyor olması şartı aranıyor.

Yeşil pasaport hakkı için en az 15 yıl kademe sahibi olunması gerektiği belirtiliyor.

Bu kriterleri sağlayan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi öneriliyor. Düzenlemenin gerekçesinde, söz konusu şartların mesleki tecrübe ve aktif çalışma esasına dayandığı vurgulanıyor.