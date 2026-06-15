Yeşil Burun Adaları dini inancı  ne, Müslüman mı Hristiyan mı?

Afrika kıtasının açıklarında yer alan Yeşil Burun Adaları, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkarken, ülkeye ilişkin temel bilgiler de internet kullanıcıları tarafından sıkça sorgulanıyor. Yeşil Burun Adaları'nın konumu, nüfusu ve dini yapısı hakkında araştırmalar hız kazanırken, vatandaşların çoğunluğunun hangi inanca mensup olduğu da merak edilen konular arasında bulunuyor.

YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE?

Atlas Okyanusu’nun ortasında, Afrika kıtasının batı kıyısına yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta yer alan Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), coğrafi konumuyla dikkat çeken ada ülkeleri arasında bulunuyor. 10 volkanik adadan oluşan ülke, stratejik konumu ve turistik yapısıyla son yıllarda sıkça araştırılıyor.

YEŞİL BURUN ADALARI NÜFUSU KAÇ?

Güncel verilere göre Yeşil Burun Adaları’nın nüfusu yaklaşık 600 bin civarındadır. Nüfusun büyük bölümü Santiago, São Vicente ve Sal gibi ana adalarda yaşamaktadır. Ülke, küçük yüzölçümüne rağmen yoğun bir yerleşim yapısına sahiptir.

YEŞİL BURUN ADALARI DİNİ İNANCI NEDİR?

Yeşil Burun Adaları’nda en yaygın din Hristiyanlık’tır. Nüfusun büyük çoğunluğu Katolik mezhebine mensuptur. Ülkede Protestan topluluklar da bulunmakla birlikte İslam, çok küçük bir azınlık tarafından temsil edilmektedir.

YEŞİL BURUN ADALARI MÜSLÜMAN MI HRİSTİYAN MI?

Yeşil Burun Adaları ağırlıklı olarak Hristiyan bir ülkedir. Müslüman nüfus oldukça az olup ülke genelinde çoğunluk Katolik Hristiyanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle Yeşil Burun Adaları, Hristiyan nüfusun baskın olduğu Afrika ülkeleri arasında yer alır.