Yerebatan Sarnıcı kapandı mı, neden kapandı? Son dakika! Yerebatan Sarnıcı tahliye mi edildi, ne zaman açılacak?

Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Yerebatan Sarnıcı’nda önemli bir değişiklik yaşandı. Tahliye sürecinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen yapı, geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Bu gelişme sonrası “ Yerebatan Sarnıcı neden kapandı, yeniden ne zaman açılacak?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YEREBATAN SARNICI TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Evet. İstanbul’un önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı, bugün itibarıyla tahliye edilerek resmi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Böylece sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

YEREBATAN SARNICI NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Yerebatan Sarnıcı, mahkeme kararı ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı mahkeme tarafından reddedilirken, taşınmazın vakıf mülkiyeti kapsamında olduğu gerekçesiyle tahliye işlemi gerçekleştirildi.

YEREBATAN SARNICI NE ZAMAN KAPANDI?

Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla tahliye sürecinin başlamasıyla birlikte ziyaretçilere kapatıldı. Tahliye işlemleri sırasında gişelerin sökülmesiyle birlikte tarihi yapı geçici olarak kapalı hale getirildi.

YEREBATAN SARNICI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yerebatan Sarnıcı’nın yeniden ne zaman ziyarete açılacağına ilişkin resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni gişelerin kurulmasının ardından tarihi yapının tekrar ziyaretçilere açılması bekleniyor.