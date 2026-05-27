Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı? Yerebatan Sarnıcı bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yerebatan Sarnıcı Kurban Bayramı ziyaret saatleri!

Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Özellikle bayram dönemlerinde değişen ziyaret saatleri ve özel uygulamalar nedeniyle güncel giriş bilgileri merak konusu oluyor. Yapılan resmi duyurulara göre sarnıç, bayram boyunca ziyaretçi kabul etmeyi sürdürüyor ve belirlenen saat düzenlemeleriyle hizmet veriyor. Peki, Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı? Yerebatan Sarnıcı bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar...

YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA AÇIK MI?

Yerebat?n Sarnıcı, Kurban Bayramı boyunca ziyarete açık olup misafirlerini ağırlamaya devam etmektedir. İstanbul’un en önemli kültürel miraslarından biri olan bu tarihi yapı, bayram süresince de ziyaretçi akışını karşılayacak şekilde düzenlenmiş programla hizmet vermektedir.

Resmî bilgilendirmelere göre, sarnıç bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü özel bir saat düzenlemesiyle açılmaktadır. Bu kapsamda ziyaretler gün içinde belirlenen saatten itibaren başlamakta ve gün boyunca devam etmektedir.

Bayramın diğer günlerinde ise Yerebatan Sarnıcı, normal ziyaret düzeniyle faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bu süreçte ziyaretçilerin yoğunluk durumuna göre seans uygulaması da sürdürülmektedir.

YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bayram dönemine özel yapılan düzenlemeye göre Yerebatan Sarnıcı’nın ziyaret saatlerinde bazı değişiklikler uygulanmaktadır. Buna göre:

Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü sarnıç saat 13.00’te ziyarete açılmaktadır. Günün geri kalanında ziyaretler planlanan saat aralıklarında devam etmektedir.

Normal dönemlerde Yerebatan Sarnıcı 09.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. Ancak bayram süresince uygulanan seans düzenlemesi nedeniyle gün içinde kısa süreli kapanış aralıkları da bulunmaktadır.

Özellikle 18.30 – 19.30 saatleri arasında sarnıç, seans geçişi nedeniyle ziyarete kapalıdır. Bu uygulama, ziyaretçi yoğunluğunu dengelemek ve alan içi düzeni sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Bayramın diğer günlerinde ise ziyaret saatleri genel olarak standart düzen üzerinden devam etmekte, yoğunluğa göre seans planlaması korunmaktadır.