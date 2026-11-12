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Yeraltı Merdan öldü mü, Merdan diziden ayrılıyor mu?

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Yeraltı Merdan öldü mü, Merdan diziden ayrılıyor mu?
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NOW ekranlarının iddialı dizisi Yeraltı, yeni bölümünde izleyicileri şoke eden bir finalle ekrana veda etti. Bölümün son sahnesinde Merdan karakterinin vurulması, dizinin takipçilerini sosyal medyada harekete geçirdi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından "Yeraltı Merdan öldü mü?", "Burak Sevinç diziden ayrılıyor mu?" ve "Yeraltı yeni bölüm ne zaman?" soruları gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte Merdan karakterinin akıbetine dair bilinenler.

YERALTI MERDAN VURULDU

Yeraltı dizisi, 22. bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bölümün son sahnesinde Merdan, Rüzgar tarafından vuruldu. Nefes kesen final sahnesi, dizinin hayranlarını Merdan'ın akıbeti konusunda büyük bir merakla baş başa bıraktı.

YERALTI MERDAN ÖLDÜ MÜ?

Merdan karakterinin öldüğüne dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Dizinin 23. bölüm fragmanında Merdan'ın hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Fragmanda doktorların "Nabız yok" dediği sahne, karakterin hayatını kaybedip kaybetmediği sorusunu daha da gündeme taşıdı. Merdan'ın kaderi, 23. bölümün yayınlanmasıyla netlik kazanacak.

BURAK SEVİNÇ YERALTI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Merdan karakterine hayat veren Burak Sevinç'in Yeraltı dizisinden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ne oyuncunun kendisinden ne de kanaldan bu yönde bir duyuru geldi. Burak Sevinç'in dizide yer almaya devam edip etmeyeceği, Merdan karakterinin hikayedeki akıbetine göre belli olacak.

YERALTI 23. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Yeraltı dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda hastaneye kaldırılan Merdan'ın hayati tehlikesi dikkat çekerken, Bozo'nun Rüzgar'a Ada'nın kendi kızı olduğunu söylediği sahne de izleyicilerin merakını artırdı.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin 23. bölümü, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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