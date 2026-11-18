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Yeraltı'nın 11 Kasım'da yayınlanan 22. bölümünün finalinde Bozo'yu korumaya çalışan Merdan, Rüzgar'ın açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Merdan'ın akıbeti, dizinin bu akşam NOW ekranlarında yayınlanan 23. bölümünde belli olacak. Merdan karakterine hayat veren Burak Sevinç'in diziden ayrıldığına ilişkin oyuncu, yapım şirketi ya da kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yeraltı Merdan öldü mü, Merdan'ı kim vurdu, Burak Sevinç diziden ayrılıyor mu ve 23. bölümde neler olacak soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Yeraltı'nda Merdan'ın akıbetine ilişkin tüm detaylar.

YERALTI MERDAN ÖLDÜ MÜ?

Yeraltı'nda Merdan'ın öldüğü henüz kesinleşmedi. 22. bölümün finalinde ağır yaralanan Merdan hastaneye kaldırıldı. 23. bölüm fragmanında doktorların Merdan için "Nabız yok" dediği duyuldu. Ancak fragman, Merdan'ın öldüğünü doğrulamıyor. Karakterin akıbeti, dizinin yeni bölümünde netleşecek.

MERDAN'I KİM VURDU?

Yeraltı'nın 22. bölümünün finalinde Merdan, Bozo'yu korumak isterken Rüzgar tarafından vuruldu. Kendini Bozo'nun önüne atan Merdan ağır yaralandı ve bölüm büyük bir merakla sona erdi.

BURAK SEVİNÇ DİZİDEN AYRILDI MI?

Merdan'ın vurulmasının ardından Burak Sevinç'in Yeraltı'ndan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak Burak Sevinç, yapım şirketi ya da NOW tarafından oyuncunun diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ayrılık iddiaları şimdilik doğrulanmış değil.

YERALTI 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeraltı'nın 23. bölüm fragmanında Merdan'ın hastanede verdiği yaşam mücadelesi ekrana geliyor. Fragmanda ayrıca Bozo'nun Rüzgar'a "Ada benim kızım!" dediği sahne dikkat çekiyor. Bozo'nun bu itirafının, Rüzgar ile arasındaki gerilimi daha da tırmandırması bekleniyor.

YERALTI 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı'nın 23. bölümü bu akşam, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri ayrıca NOW'ın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan gibi isimler yer alıyor. Burak Sevinç dizide Merdan Hanoğlu karakterine hayat veriyor.

YERALTI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yeraltı, her çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.