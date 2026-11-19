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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili ayrılık iddiaları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizide Melek karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi'nin projeye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Yeraltı Melek diziden ayrılıyor mu, Ülkü Hilal Çiftçi diziden çıkacak mı? İşte konuya ilişkin son durum...

YERALTI DİZİSİ MELEK AYRILIYOR MU?

Yeraltı dizisinde Melek Aslan karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin diziden ayrılacağı yönündeki iddialar daha önce gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun projeye veda edeceğine ilişkin yapım şirketi veya yayıncı kuruluş tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

NOW'ın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel oyuncu kadrosunda Ülkü Hilal Çiftçi'nin ismi Melek Aslan karakteriyle yer almaya devam ediyor. Bu nedenle oyuncunun diziden ayrıldığını kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün değil.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ YERALTI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

19 Kasım 2026 itibarıyla oyuncunun diziden ayrıldığını doğrulayan resmi bir duyuru bulunmuyor. NOW'ın oyuncu listesinde de Çiftçi'nin adı yer alıyor. Dolayısıyla Melek karakterinin diziden ayrılacağı veya hikâyeye veda edeceği yönündeki iddialar henüz kesinlik kazanmış değil.