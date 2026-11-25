Yeraltı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin takipçileri arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yeraltı 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, 24. bölümün ekrana gelmesinin ardından NOW'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

YERALTI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanları genellikle yeni bölümün yayınının ardından paylaşılıyor. Fragman yayınlandığında NOW'un resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

YERALTI 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali'nin istihbarat için çalıştığını öğrenen Sultan, sevdiği adamın kendisinden sakladıklarıyla yüzleşiyor. Bu gerçeği abisinden gizlemek istemeyen Sultan, Haydar Ali'nin kaderini belirleyecek bir kararın eşiğine geliyor. Aynı sırada Ceylan da Haydar Ali'nin geçmişine dair gerçekleri öğreniyor ve beklemediği bir ikilemin içine düşüyor.

Öte yandan Ada'nın babasının öldüğünü öğrenmesi, Bozo ve Derya'yı zor bir durumda bırakıyor. Kızına gerçeği anlatamayan Bozo, babalığın ağırlığını ilk kez bu kadar derinden hissediyor. Ceylan ile Derya arasındaki gerilim tırmanırken, Rüzgar'la sorunları henüz çözülmemiş Bozo'nun karşısına bu kez Yeraltı'nda gözü olan Behram çıkıyor. Behram'ın beklenmedik hamlesi, yaklaşan tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Sultan, Haydar Ali'ye duyduğu aşk ile abisine olan sadakati arasında kalırken, Haydar Ali artık kaçmak yerine olacaklarla yüzleşmeye karar veriyor. Bozo ve Rüzgar ise Behram'ı durdurmak için harekete geçiyor. Ancak büyüyen tehdit, ikilinin tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Haydar Ali ise kendisini bekleyen tehlikeden habersiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı'nın son bölümünde Rüzgar'ın Bozo'yu hedef alan saldırısında vurulan Merdan, hastanede yaşam mücadelesi verdi. Hanoğlu ailesi büyük bir korku yaşarken, öfkesi kat kat artan Bozo, Rüzgar'dan hesap sormak için yola çıktı. İki eski dostun yüzleşmesi ise Bozo'nun Ada'nın kendi kızı olduğunu açıklamasıyla bambaşka bir yöne evrildi.

Merdan'ın durumu aile içindeki gerginliği artırırken, Rüstem'in intikamını almak isteyenler yeni bir saldırı için fırsat kolladı. Haydar Ali'nin tavırları Bozo ile arasındaki güveni sarstı. Ada'nın varlığı ise Bozo'nun hem evliliğini hem de geçmişiyle olan bağını çıkmaza soktu.

Bölümün sonunda Sam'in Haydar Ali'nin geçmişiyle ilgili ulaştığı bilgiler Sultan'ın dünyasını yıktı. Kocasının sakladığı gerçeklerle yüzleşen Sultan, öfkesine yenik düşerek Haydar Ali'ye silah doğrulttu.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, devlet tarafından mafyanın içine sızdırılan bir adamın, narkotik şebekeleri ile İstanbul'un kartelleri arasında sıkışan hayatını konu alıyor. Görevi ile vicdanı arasında kalan bu adam için aşk, zamanla her şeyden daha zorlu bir sınava dönüşüyor.

Hikâyenin duygusal merkezinde ise iki erkek arasında kalan güçlü bir kadın yer alıyor. Kalbi ile aklı arasında sıkışan bu kadının mücadelesi, suç dünyasının karanlığında büyüyen ve bedeli ağır olsa da vazgeçilemeyen bir aşkın izini sürüyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yeraltı'nın başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler yer alıyor.