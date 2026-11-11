Yeraltı 22. bölüm full HD izleme linki var mı NOW TV?

Oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Aşk, suç ve dramın iç içe geçtiği bu yapım için izleyiciler, “Yeraltı” 22. bölümün NOW TV’de full HD izleme bağlantısı olup olmadığını merak ediyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YERALTI 22. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yeraltı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YERALTI 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bozo’nun Rüstem’e uyguladığı şiddete tanık olan Haydar Ali, dostunun yöntemlerini artık kabul edemediğini açıkça dile getirir. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme, yalnızca bir fikir ayrılığının ötesine geçerek birlikte yürüdükleri yolu sorgulamalarına neden olur. Haydar Ali’nin Bozo’dan uzaklaşma isteği Sultan’ı endişelendirirken, Ceylan da evliliğinde yeni bir krizle karşı karşıyadır. Bozo’yu Derya’nın odasında gören Ceylan, yaşananların ardından valizini alarak evi terk eder ve Haydar Ali ile Sultan’ın yanına yerleşir.

Diğer yandan Bozo, Rüzgar’la arasındaki düşmanlığı sona erdirmek için Gülsüm Ana’nın evinde bir görüşme ayarlar. Ancak geçmişin hesabını kapatmaya niyeti olmayan Rüzgar’ın öfkesi, duyduklarıyla daha da büyür. İki eski dostun yüzleşmesi büyük bir kavgaya dönüşürken, Bozo hem ailesini hem de kurduğu düzeni korumakta giderek zorlanır. Haydar Ali ise Melek’i içinde bulundukları tehlikeli hayattan uzaklaştırmaya çalışırken kardeşinin Paşa’ya duyduğu ilgiyi fark eder.

Melek’in doğum günü, yaşanan bütün gerginliklere rağmen aileyi aynı çatı altında buluşturur. Bozo’nun geceye katılmasıyla hem Haydar Ali hem de Ceylan’la arasındaki sorunlar yeniden gündeme gelir. Bozo’nun Melek için hazırladığı büyük sürpriz ise Haydar Ali ile arasındaki gerilimi daha da artırır. Bu sırada Rüzgar, Bozo’yla hesaplaşmak için harekete geçerken Sultan, Haydar Ali’nin geçmişine ilişkin öğrendikleriyle sarsılır.

Peki geçmişin sırları birer birer ortaya çıkarken, Haydar Ali ile Bozo arasındaki kırılma onları nasıl bir sona sürükleyecek?