Yeraltı 12. bölüm Full HD izle! Yeraltı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

NOW TV’nin sevilen yapımlarından Yeraltı, son günlerde yayın akışındaki değişiklik nedeniyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 15 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi, yaşanan gelişmeler sonrası yayın planında değişikliğe gidilmesi nedeniyle tekrar bölümüyle yayın akışına dahil edildi. İzleyiciler ise “Yeraltı yeni bölüm neden yayınlanmadı?” ve “Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

YERALTI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı, normal şartlarda 15 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacaktı. Ancak edinilen bilgilere göre, yayın akışında son dakika bir değişiklik yapıldı.

Bu değişikliğin temel nedeni olarak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran okul saldırısı sonrası alınan yayın düzenlemesi kararı gösterildi. Bu kapsamda yalnızca Yeraltı değil, aynı akşam yeni bölümü planlanan bazı dizilerin de yayın akışları revize edildi.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin merak edilen sorunun yanıtı da netlik kazandı. Yapılan açıklamalara ve güncellenen yayın planına göre Yeraltı’nın yeni bölümü 22 Nisan Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin, her zamanki yayın saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Böylece 15 Nisan’da yaşanan ertelemenin ardından hikâye kaldığı yerden devam edecek.