Yeni Zelanda Mısır maçı hangi kanalda, Yeni Zelanda Mısır maçı nereden CANLI izlenir?

Yeni Zelanda Mısır mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal ve platform detaylarını araştırıyor. Dünya Kupası heyecanı sürerken karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenmeyeceği en çok sorgulanan başlıklar arasında bulunuyor.

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yeni Zelanda Mısır arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması 22 Haziran 2026 Pazartesi günü sahne alacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, turnuvanın önemli maçları arasında yer alıyor.

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma saat 04:00’te başlayacak. Erken saatlere denk gelen maç, özellikle Avrupa ve Türkiye’deki futbolseverler tarafından takip edilecek.

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla bilinen stadyum, Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Zelanda Mısır karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınıyla da şifresiz erişim sağlanabiliyor.