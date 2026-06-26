Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir?

Yeni Yol Partisi'nde yaşanan gelişmelerle birlikte gözler parti yönetimine çevrildi. Özellikle "Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir?" ve "İzettin Küçük kimdir?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük'ün biyografisi, siyasi yaşamı ve merak edilen tüm ayrıntılar.

İZZETTİN KÜÇÜK KİMDİR?

İzettin Küçük, 11 Kasım 1964 tarihinde Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. Evli olan Küçük, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1987 yılında mezun oldu. Daha sonra İngiltere'de dil eğitimi aldı ve Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

MESLEKİ KARİYERİ

Kamu görevine 1987 yılında Faysal Bank'ta Kredi Değerlendirme Uzmanı olarak başlayan İzettin Küçük, 1989 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Görev yaptığı ilçeler arasında Karabük Yenice, Kırklareli Pehlivanköy, Karabük Eflani, Kastamonu Abana, Bayburt Aydıntepe, Sakarya Pamukova, Karabük Safranbolu ve İstanbul Üsküdar bulunuyor. Kaymakamlık görevlerinin ardından Siirt Vali Yardımcılığı görevini de üstlenen Küçük, kamu yönetimindeki deneyimini üst düzey idari görevlerle sürdürdü.

İzettin Küçük Yeni Yol Partisi Genel Başkanı’dır.

VALİLİK GÖREVLERİ

İzettin Küçük, 2010 yılında Karabük Valisi olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Şanlıurfa Valiliği ve Bursa Valiliği görevlerinde bulundu. 2018 yılında Merkez Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Küçük, kamu yönetiminde farklı kademelerde önemli sorumluluklar üstlendi.

EĞİTİMİ VE YABANCI DİL BİLGİSİ

İzettin Küçük, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. İngiltere'de aldığı dil eğitiminin yanı sıra Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. İngilizceyi iyi seviyede, Arapçayı ise orta seviyede bilen Küçük, meslek hayatı boyunca çeşitli eğitim programlarına da katıldı.

KATILDIĞI EĞİTİMLER

Kariyeri boyunca mesleki gelişimine önem veren İzettin Küçük, İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'de düzenlenen dil eğitimine katıldı. Ayrıca Milli Güvenlik Akademisi'nde eğitim aldı ve Japonya'da doğal afet yönetimi konusunda iki aylık programa iştirak etti.

İLGİ ALANLARI

Yoğun kamu yönetimi kariyerinin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdüren İzettin Küçük, özellikle Hegel ve Farabi felsefesi üzerine araştırmalar yapıyor. Yüzme, ata binme, kayak ve dağcılık ise ilgi duyduğu sporlar arasında yer alıyor.