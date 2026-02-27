Yeni trafik cezaları SON DAKİKA! Hangi ihlale ne kadar ceza ödenecek, ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye'de trafik güvenliği ve denetimleri için yapılan yeni düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi. Yeni trafik cezaları, sürücüler için ciddi mali yaptırımlar ve ehliyet kısıtlamalarını beraberinde getiriyor. Özellikle hız ihlalleri, plaka düzenlemeleri ve uyuşturucu/alkol testi gibi konularda cezalar artırıldı. Peki, hangi ihlale ne kadar ceza ödenecek, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilen tüm detaylar:

HANGİ İHLALE NE KADAR CEZA ÖDENECEK?

Yeni düzenlemelerle birlikte, trafik ihlallerinde kesilen idari para cezaları ciddi şekilde artırıldı ve bazı durumlarda sürücü belgelerinin iptali gündeme geldi. Öne çıkan cezalar ve yaptırımlar şu şekilde:

HIZ SINIRINI AŞANA 30 BİN TL CEZA!

Hız limitlerini ciddi şekilde aşan sürücülere 30 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek.

Yerleşim yerlerinde hız sınırını 66 km/s ve daha fazla aşan sürücüler, ehliyetlerine 90 gün süreyle el konulacak.

Bir yıl içinde beşinci kez ehliyete el konulan sürücüler için psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi zorunlu hale geldi.

PLAKA İHLALLERİNE DİKKAT!

Yönetmeliğe aykırı plaka kullananlara 4 bin TL, plakayı okunmaz hale getirenlere 140 bin TL ceza kesilecek.

Aynı ihlal bir yıl içinde tekrarlanırsa ceza 280 bin TL'ye çıkacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek.

Plakasız araç kullanan sürücülere 46 bin TL ceza ve 30 gün süreyle ehliyet geri alınması uygulanacak.

Takograf ve hız sınırlayıcı sistemlere müdahale eden sürücülere 185 bin TL ceza, tekrarında 370 bin TL'ye kadar çıkacak ve ehliyete 90 gün el konulacak.

UYUŞTURUCU VE ALKOL ETKİSİNDE ARAÇ KULLANANLARA SERT CEZA

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullananlara 150 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri iptal edilecek.

Alkol veya uyuşturucu testi yaptırmayı reddedenler de 150 bin TL ceza ödeyecek ve ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kırmızı ışık ihlallerinde kademeli ceza sistemi getirildi.

Altıncı ihlal durumunda 80 bin TL ceza ve sürücü belgesi iptali uygulanacak.

"Dur" ihtarına uymayanlara 200 bin TL ceza ve 60 gün süreyle ehliyet geri alınması söz konusu.

TRAFİKTE TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek, konvoy oluşturarak yolu kapatmak, ters yönde araç kullanmak veya otoyolda trafiği engellemek gibi fiillere 90 bin ila 180 bin TL arasında ceza kesilecek.

Bu tür ihlallerde sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar trafikten men edilecek.

İzinsiz araç yarışı yapan sürücülere 46 bin TL ceza uygulanacak, ehliyetleri iki yıl süreyle geri alınacak ve beş yıl içinde tekrarlanırsa sürücü belgesi tamamen iptal edilecek.

KASIM VE KIŞ DÖNEMİ TRAFİK UYARILARI

Kış lastiği kullanmayan araç sahiplerine 6 bin TL ceza kesilecek.

Kar zinciri kullanmayarak trafiği aksatan ağır vasıta sürücülerine 24 bin TL ceza uygulanacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLARA 40 BİN TL CEZA!

Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 40 bin TL ceza uygulanacak.

Ehliyeti geçici olarak geri alınmış sürücüler direksiyon başına geçerse 200 bin TL idari para cezası verilecek.

Bu kişilere araç kullanımına izin veren araç sahipleri de ayrıca 40 bin TL ceza ödeyecek.