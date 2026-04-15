Araç muayene süreçleri, dijitalleşmenin etkisiyle tarihinin en büyük dönüşümlerinden birine giriyor. Uzun yıllardır kullanılan klasik kanal tabanlı kontrol sistemleri, yerini akıllı kamera ağları, yüksek çözünürlüklü sensörler ve yapay zeka destekli analiz teknolojilerine bırakıyor. Peki, yeni sistemde araç muayenesi nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak? Temassız muayene sistemi nedir? Detaylar haberimizde.

YENİ SİSTEMDE ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILACAK?

Yeni nesil araç muayene sistemlerinde temel yaklaşım, aracın fiziksel olarak detaylı sökülüp incelenmesi yerine, bütünsel dijital tarama ile analiz edilmesi üzerine kuruluyor.

Zemine entegre edilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ve sensörler sayesinde araç istasyona giriş yaptığı anda tarama süreci başlıyor. Araç, özel bir kontrol tünelinden geçerken alt gövde dahil olmak üzere tüm kritik bölgeler anlık olarak görüntüleniyor.

Bu sistemlerde yapay zeka algoritmaları devreye girerek olası arızaları otomatik olarak sınıflandırıyor. Özellikle:

Motor ve şanzıman bölgesindeki yağ kaçakları

Aks ve diferansiyel sistemlerindeki sızıntılar

Şasi kırıkları ve yapısal deformasyonlar

Egzoz sistemindeki hasar ve kaçaklar

Alt gövdede oluşan paslanma ve korozyon

Lastiklerdeki kesik, balon ve yapısal bozulmalar

gibi kritik kusurlar saniyeler içinde tespit edilerek raporlanabiliyor.

Bu sayede araç muayene süreci yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha tutarlı ve standart hale geliyor.

ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Araç muayenesinde dijital dönüşüm süreci birçok ülkede kademeli olarak uygulanmaya başlamış durumda. Türkiye özelinde ise bu teknolojilerin mevcut istasyon altyapılarına entegre edilmesi aşamalı bir geçiş planı ile ilerliyor.

Sektör uzmanlarının değerlendirmelerine göre, tam otomatik ve temassız sistemlerin yaygınlaşması kısa vadede değil, orta vadede tamamlanacak bir dönüşüm olarak görülüyor. Bu süreçte mevcut klasik muayene hatları tamamen kaldırılmayacak; bunun yerine hibrit bir model uygulanacak.

Bu modelde:

İlk aşamada kamera destekli kontrol sistemleri

Ardından yapay zeka destekli analiz modülleri

Son aşamada ise tamamen temassız muayene hatları devreye alınacak.

Büyük şehirlerdeki yoğun istasyonlarda bu dönüşümün daha hızlı uygulanması beklenirken, ülke genelinde yaygınlaşmanın birkaç yıllık bir periyoda yayılması öngörülüyor.

TEMASSIZ MUAYENE SİSTEMİ NEDİR?

Temassız muayene sistemi, araçların fiziksel müdahale olmadan sensörler, kameralar ve yapay zeka algoritmaları ile analiz edildiği yeni nesil kontrol teknolojisidir.

Bu sistemde araçlar muayene kanalına alınmak yerine, özel tarama tünellerinden geçerek dijital olarak incelenir. Araç altı, yan yüzeyler ve üst bölge aynı anda görüntülenerek tek bir veri havuzunda toplanır.

Temassız muayene teknolojisinin temel avantajları şunlardır:

İnsan hatasını minimuma indirmesi

İşlem süresini saniyelere düşürmesi

Daha yüksek veri doğruluğu sağlaması

Aynı anda daha fazla aracın işlenebilmesi

Dijital arşivleme ile geçmiş verilerin analiz edilebilmesi

Ayrıca bu sistemler, zaman içinde büyük veri (big data) oluşturma kapasitesi sayesinde araç arızalarının bölgesel ve model bazlı analiz edilmesine de imkan tanır.