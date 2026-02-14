Haberler

Yeni Senegal Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir? Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamasına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Yeni Senegal Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir?

Yeni Senegal Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu oldu. 14 Şubat 2026 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Senegal Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir, Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ SENEGAL BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

İşte karar:

YENİ SENEGAL BÜYÜKELÇİSİ DİLŞAD KIRBAŞLI KARAOĞLU KİMDİR?

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Ankara Charles de Gaulle Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunudur. 2001 yılındaTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yaptı

DİPLOMATİK KARIYERİNİN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI

Karaoğlu, kariyeri boyunca Seul, Paris ve Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliklerinde önemli görevler üstlenmiştir. Merkezde ise Çok Taraflı Ekonomik İşler, Doğu Asya, Bakan Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı birimlerinde çalışarak geniş bir tecrübe kazanmıştır.

BRÜKSEL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVİ

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu olarak diplomatik faaliyetlerini yürütmektedir. Bu görev, Avrupa'da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır.

SENEGAL BAŞKONSOLOSLU OLDU


Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu 14 Şubat 2026'daSenegal Büyükelçisi oldu.

KİŞİSEL HAYATI VE DİLLER

Evli ve iki çocuk annesi olan Karaoğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çok yönlü diplomatik kariyeri ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan bir isimdir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
