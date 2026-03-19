Yeni Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü kim oldu? Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü İsmail Küçük kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük oldu.

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Sabahattin Zaim Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sabahattin Zaim Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte karar:

SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL KÜÇÜK KİMDİR?

Prof. Dr. İsmail Küçük, matematik alanında derin bir bilgi birikimine sahip, uluslararası deneyimli bir akademisyendir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde tamamlayan Küçük, yüksek lisans derecesini Ohio State Üniversitesi'nde almıştır. Doktorasını ise Utah Üniversitesi'nde tamamlayarak matematik alanındaki akademik kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

İDARİ GÖREVLER VE AKADEMİK SORUMLULUKLAR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Küçük, akademik yönetim ve idari sorumlulukları bir arada yürütmektedir. Fakültenin eğitim programlarının geliştirilmesi, araştırma projelerinin yönlendirilmesi ve üniversite stratejilerinin şekillendirilmesinde aktif rol almaktadır.

MATEMATİK VE UYGULAMALI BİLİMLERDE UZMANLIK

Prof. Dr. Küçük, matematiksel analiz, uygulamalı matematik ve ilgili bilimsel alanlarda uzmanlaşmıştır. Araştırmaları, hem teorik hem de pratik uygulamaları kapsayacak şekilde disiplinler arası bir perspektife sahiptir. Matematiğin mühendislik ve doğa bilimleriyle entegrasyonuna özel önem vermektedir.

MEDYA VE KAMUOYU İLE ETKİLEŞİM

Eğitim ve tercih dönemlerinde, Prof. Dr. Küçük akademik ve mühendislik konularında çeşitli televizyon kanallarında (CNN Türk, Habertürk) konuk olarak yer almıştır. Bu sayede gençlere ve öğrencilere akademik yönlendirme sağlamakta ve bilimin günlük hayatla bağlantısını aktarmaktadır.

GELECEK ODAKLI AKADEMİK VİZYON

Prof. Dr. İsmail Küçük, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü görevler ve araştırmalarıyla matematik ve uygulamalı bilimler alanında geleceğe yön veren çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Eğitim ve araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Osman DEMİR
