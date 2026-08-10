Yeni Parti"Çerçeve yasayı" imzaladı mı, onayladı mı? SON DAKİKA! Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Tarihi oturumda söz alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, teklifin toplumsal barış açısından önemine dikkat çekerek destek mesajı verdi. Özel, “Barışın önünde durmayacağız, bu yasaya evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ "ÇERÇEVE YASAYI" İMZALADI MI?

Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'daki tarihi oturumda konuştu. Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz" dedi. Özel, kararın tüm partiyi kapsamadığını ve milletvekillerinin kararlarını kendilerinin vereceklerini belirtti.