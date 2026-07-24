YENİ PARTİ ADI VE LOGOSU: Özgür Özel yeni parti logosu ne? Yeni parti adı ne?

CHP’de yaşandığı öne sürülen siyasi hareketlilik sonrası gözler Özgür Özel’in liderliğinde şekillendiği belirtilen yeni oluşuma çevrildi. Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri ise Özgür Özel yeni parti logosu ne? Yeni parti adı ne? sorusu oldu.

YENİ PARTİ LOGOSUNDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Yeni oluşuma ait olduğu belirtilen logo tasarımında sade ve güçlü mesajlar veren unsurların tercih edildiği ifade ediliyor.

Tasarımdaki dikkat çeken başlıklar arasında şunlar yer alıyor:

Kırmızı renk ağırlıklı arka plan kullanımı,

“YENİ Parti” ifadesinin öne çıkarılması,

Özgür Özel isminin parti kimliğiyle birlikte kullanılması,

Atatürk figürüne yer verilmesi,

Toplumsal ve kırsal kesime yönelik sembolik görsellerin kullanılması.

Siyasi partiler açısından logo ve görsel kimlik, seçmenle kurulan ilk iletişim noktalarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle yeni oluşumun kullanacağı semboller ve renk tercihleri kamuoyunda yakından takip ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ ADI NE?

Verilen bilgilere göre Özgür Özel’in yayımladığı veda mesajında yeni siyasi hareketin adının “Yeni Parti” olduğu ifade edildi. Açıklamalarda, yeni dönemin başlangıcına işaret eden mesajlar verildiği ve kuruluş sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Özgür Özel’in açıklamasında yer aldığı aktarılan ifadeler arasında “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” sözleri dikkat çekti.

Yeni parti ismiyle ilgili resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından siyasi yapılanmanın hukuki statüsünün kesinleşmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Özgür Özel’in yeni siyasi hareketine ilişkin gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler dikkat çekti.

İddialara göre Özel, sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını ve profil görselini yeni döneme ilişkin mesajlar içeren tasarımlarla değiştirdi.

Kapak görselinde:

Mustafa Kemal Atatürk’ün siyah-beyaz bir fotoğrafı,

“Köylü milletin efendisidir” sözü,

Türk bayrakları taşıyan traktörlerden oluşan bir konvoy,

Özgür Özel’in vatandaşlarla birlikte yer aldığı bir görüntü

gibi unsurların kullanıldığı aktarıldı.

Bu görsellerin, yeni siyasi hareketin toplumsal mesajlarını yansıtmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

91 MİLLETVEKİLİ İLE YENİ DÖNEM İDDİASI

Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekilinin CHP’den toplu istifası ile Meclis'teki dengeler altüst oldu. Özel tarafından imzalanan Yeni Parti’nin resmi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, parti yönetimi ve kurucular kurulunun olası her türlü hukuki ve idari engellemeye karşı yedek bir parti seçeneğini ve ismini de hazırda tuttuğu öğrenildi.