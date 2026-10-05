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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. TFF'nin yapacağı kritik toplantıyla birlikte yeni MHK başkanının kim olacağı ve başkanlık için hangi isimlerin gündeme geleceği merak konusu oldu. Peki, Yeni MHK Başkanı kim olacak? Yeni MHK başkan adayları kimler? Detaylar...

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLACAK?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından MHK'da yeni dönem için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesiyle birlikte TFF'nin yeni MHK başkanı ve kurul yapısına ilişkin karar alması bekleniyor. TFF de yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların başladığını açıkladı.

RİVA'DA KRİTİK TOPLANTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde kritik bir toplantı yapılması bekleniyor. A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Hacıosmanoğlu başkanlığındaki zirvenin yarın saat 15.00'te Riva tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantının gündemindeki önemli başlıklardan birinin de yeni MHK başkanının belirlenmesi olması bekleniyor. Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala hakem atamaları ve MHK'nın yeni yapılanmasına ilişkin kararların toplantıda ele alınması bekleniyor.

YENİ MHK BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yeni MHK başkanlığı için şu aşamada resmi olarak açıklanmış bir aday listesi bulunmuyor. TFF, Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılmasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu nedenle yeni başkanlık için hangi isimlerin aday olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

MEVCUT KURUL GEÇİCİ OLARAK GÖREV YAPACAK

Yeni MHK'nın atama süreci tamamlanıncaya kadar hakem atamalarına ilişkin geçici bir düzenleme uygulanacak. TFF'nin açıklamasına göre Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek.

Ferhat Gündoğdu ise 3 Ekim 2026 itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa dilekçesinin avukatları tarafından TFF'ye iletildiği açıklandı.

YASİN KOL ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan maç çıkışı gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. 1 Ekim Perşembe gününden bu yana emniyette tutulan iki ismin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in adli süreçteki durumları da futbol kamuoyu tarafından takip ediliyor.

YENİ MHK İÇİN GÖZLER TFF'DE

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden ayrılmasının ardından yeni kurulun nasıl oluşturulacağına ilişkin süreç TFF'nin gündeminde bulunuyor. Riva'da yapılması beklenen toplantıda yeni MHK başkanı ve yönetim şemasına ilişkin kararların ele alınması beklenirken, resmi aday isimlerinin ise federasyon tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

TFF, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.