Yeni Ege Üniversitesi rektörü kim oldu? Ege Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni Ege Üniversitesi rektörü kim oldu? Ege Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı.

Ege Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Alcı'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Musa Alcı kimdir? Ege Üniversitesi Rektörü Musa Alcı kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Ege Üniversitesi rektörü kim oldu? Ege Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı kimdir, kaç yaşında, nereli?


EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA ALCI KİMDİR?

Fakülte / Enstitü / Birim : Mühendislik Fakültesi

Bölüm : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ana Bilim Dalı:: Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

ARAŞTIRMA ALANLARI

Elektrik-elektronik mühendisliği kapsamındaki temel ve uygulamalı konular üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Çalışmalar; bulanık kümeler ve bulanık sistemler, yapay zekâ temelli yöntemler, makine öğrenmesi ve örüntü tanıma gibi modern hesaplama tekniklerini içermektedir. Ayrıca simülasyon, modelleme, tanılama, sistem dinamiği ve kontrol yaklaşımları da araştırma yelpazesinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

TEMEL ALAN

Mühendislik Temel Alanı

BİLİM ALANI

Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

title