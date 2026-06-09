Yeni Dünya Vida Kurdu (NWS) nedir? Et yiyen parazit Türkiye'de var mı, hangi ülkeler de var?

Canlı dokularla beslenebilen larvaları nedeniyle "et yiyen parazit" olarak anılan Yeni Dünya Vida Kurdu (NWS), birçok ülkede yakından takip edilen biyolojik tehditlerden biri olarak öne çıkıyor. Parazitin yayılım alanı, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve Türkiye'de görülüp görülmediği merak konusu olurken, uzmanların yaptığı uyarılar da dikkat çekiyor. Yeni Dünya Vida Kurdu nedir, hangi ülkelerde bulunuyor ve Türkiye için risk oluşturuyor mu? İşte detaylar...

YENİ DÜNYA VİDA KURDU NEDİR?

Yeni Dünya vida kurdu (New World Screwworm), özellikle sıcak iklimlerde görülen ve canlı memelilerin dokularında gelişebilen parazitik bir sinek türünün larvasıdır. Bu parazitin larvaları, diğer birçok sinek türünden farklı olarak ölü dokular yerine canlı dokularla beslenir. Hayvanlarda ve nadir durumlarda insanlarda açık yaralara yerleşerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

ET YİYEN PARAZİT TÜRKİYE'DE VAR MI?

Yeni Dünya vida kurdunun Türkiye'de yerleşik olarak bulunduğuna dair doğrulanmış bir kayıt bulunmamaktadır. Türkiye'de bu parazitin yaygın olarak görüldüğüne ilişkin resmi bir bildirim yapılmamıştır. Ancak uzmanlar, uluslararası seyahatler ve hayvan hareketliliği nedeniyle sınır aşan biyolojik risklerin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

ET YİYEN PARAZİT HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Yeni Dünya vida kurdu vakaları geçmişte başta Orta ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere bazı Karayip ülkelerinde görülmüştür. Özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yayılım gösterebilen parazit, zaman zaman farklı ülkelerde de tespit edilebilmektedir. Bu nedenle birçok ülke hayvan sağlığı ve biyogüvenlik önlemlerini artırarak parazitin yayılmasını önlemeye çalışmaktadır.

UZMANLARDAN YENİ VAKA UYARISI

Uzmanlar, et yiyen parazit olarak da bilinen Yeni Dünya vida kurduna karşı özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Açık yaraların korunması, hayvanların düzenli kontrol edilmesi ve şüpheli vakaların gecikmeden veteriner ya da sağlık birimlerine bildirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer ise olası vakaların erken tespit edilmesinin hem insan hem de hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.