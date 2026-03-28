Son dönemlerde Ortadoğu’daki gerilimler yeniden tırmanırken, Yemen merkezli bir aktör dikkatleri üzerine çekiyor: Husiler. Uzun yıllardır Yemen’in kuzey bölgelerinde etkili olan bu grup, yıllardır süren iç savaşta görece pasif bir rol oynamasına rağmen, son açıklamaları ve fiili adımlarıyla artık bölgesel çatışmaların da merkezine yerleşti. Peki, Yemen Husiler kimdir? Husiler neden savaşa katıldı? Detaylar...

YEMEN HUSİLER KİMDİR?

Yemen’de savaşın göbeğinde yer alan ve son dönemde gündemin merkezine oturan Husiler, resmi adıyla Ansar Allah olarak bilinen silahlı ve siyasi bir harekettir. Yemen’in kuzeyinde Zeydî Şii Müslüman bir topluluktan doğmuş olan bu grup, 1990’ların başında ortaya çıkmış ve özellikle 2000’lerin başından itibaren Yemen’in siyasi ve askeri sahnesinde etkin bir aktör haline gelmiştir. Bugün Yemen’in başkenti Sana’a ve kuzeybatı bölgelerinin geniş bir bölümünü kontrol etmektedirler.

Husiler’in liderliği uzun yıllardır Abdul-Malik el-Husi tarafından yürütülmekte, grup “Allah’ın Yardımcıları” anlamına gelen Ansar Allah adıyla da tanınmaktadır. Ideolojik olarak Yemen’deki sosyal adaletsizliklere ve siyasi dışlanmaya tepki olarak doğan bu hareket, kısa süre içinde yalnızca yerel taleplerin ötesine geçerek Yemen iç savaşının ve bölgesel çıkar mücadelesinin önemli bir parçası hâline gelmiştir.

YEMEN’DEKİ HUSİLER NEDEN SAVAŞA GİRDİ?

2026 yılı Mart ayı itibarıyla bölgede yaşanan son gelişmeler, Husiler’in uzun süredir uluslararası bakışta görece pasif bir rol sergilediği savaş arenasına daha doğrudan dahil olduğuna işaret ediyor. İsrail ordusunun bugün yaptığı açıklamada, “Yemen’den fırlatılan bir füzenin İsrail topraklarına doğru gittiğinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini” duyurduğu bildirildi. Bu açıklamada Husiler’in doğrudan adları geçmese de fırlatılan füzeye atıf yapılarak, son dönemde savaşın sahasının genişlediğine işaret ediliyor.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin (Husi kanadı) Sözcüsü Yahya Saree, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada; “doğrudan askeri müdahale için tetikte olduklarını” duyurdu ve grup tarafından geçmişte yapılan açıklamalarla birlikte, sahadaki askeri riskin arttığını belirtti.

Uluslararası haber ajanslarının aktardığına göre, Husiler’in İran destekli militan gruplar arasında yer aldığı ve son dönemde çatışma hattına daha aktif bir şekilde giriş yaptığı gözlemleniyor. Bu bağlamda hem Yemen içindeki uzun soluklu savaşta hem de bölgesel çatışmaların yeni cephesinde Husiler’in rolü giderek arttı.