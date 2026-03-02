Yemekteyiz Veli kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Veli Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Veli Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Veli Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Veli kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ VELİ KİMDİR?

39 yaşında olan yarışmacı, bekar. Hayatını kendi tercihleri doğrultusunda şekillendiren, bireysel özgürlüğe önem veren bir karaktere sahip. Bu yaklaşım, hem mesleki duruşuna hem de günlük yaşamına dengeli bir bakış kazandırıyor.

Muğlalı olan yarışmacı, Ege'nin sakin ve huzurlu atmosferinden besleniyor. Bu coğrafyanın doğayla iç içe yaşam kültürü, onun kişiliğinde sade, dingin ve üretken bir çizgi oluşturuyor.

Mesleğini drama eğitmeni olarak sürdüren yarışmacı, ifade gücü ve iletişim becerileriyle öne çıkıyor. Sahne sanatlarına olan hâkimiyeti, insanlarla güçlü bağlar kurmasını ve duyguları etkili şekilde aktarmasını sağlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.