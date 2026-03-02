Haberler

Yemekteyiz Simge kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Simge Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Simge Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Simge Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Simge Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Simge Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Simge Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SİMGE KİMDİR?

23 yaşında olan yarışmacı, 1,5 yıllık evli. Genç yaşta evlilikle birlikte sorumluluk almayı öğrenmiş, hayatını daha planlı ve disiplinli yaşamaya başlamış bir profil çiziyor. Bu durum, hem mesleki hem de kişisel gelişimine olumlu yansıyor.

Zonguldaklı olan yarışmacı, Karadeniz kültürünün mutfak zenginliğinden besleniyor. Yöresel tatlara olan ilgisi, yemek yapma anlayışında derinlik ve özgünlük oluşturuyor. Bu kökler, mutfakta kendine has bir stil geliştirmesini sağlıyor.

Mesleğini sushi ustası olarak sürdüren yarışmacı, Japon mutfağının disiplinli ve detaycı yapısına hâkim. Keskin teknikler, estetik sunum ve lezzet dengesi konusunda profesyonel bir bakış açısına sahip. Bu deneyim, onu mutfakta rakiplerinden ayıran önemli bir avantaj haline getiriyor.

Modern mutfaklarda çalışmasına rağmen, geleneksel yemekler yapmayı özellikle seviyor. Klasik tarifleri kendi yorumuyla hazırlamayı, geçmişle bugünü aynı tabakta buluşturmayı önemsiyor. Bu yaklaşım, mutfağa olan bakışını daha güçlü ve çok yönlü kılıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

