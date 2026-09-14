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Yemekteyiz Şimal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şimal Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Şimal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şimal Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Şimal Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şimal Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Eylül haftasında yarışacak olan Şimal Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Şimal Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şimal Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ŞİMAL KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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