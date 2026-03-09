Yemekteyiz Serpil kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Mart haftasında yarışacak olan Serpil Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serpil Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SERPİL KİMDİR?

Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yemek yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her hafta farklı yarışmacıların mutfak becerilerini ve hayat hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor. Programda dikkat çeken isimlerden biri olan Serpil Yenigün, hem menüsü hem de samimi açıklamalarıyla merak edilen yarışmacılar arasında yer aldı.

Programda paylaşılan bilgilere göre Serpil Yenigün 50 yaşındadır. Yarışmacı, mutfağa olan ilgisinin uzun yıllara dayandığını ve özellikle geleneksel ev yemekleri hazırlamayı sevdiğini ifade etti. Yarışmada hazırladığı menülerle hem rakiplerinden hem de izleyicilerden yorum aldı.

Serpil Yenigün'ün aslen Ispartalı olduğu öğrenildi. Program sırasında memleketiyle ilgili kısa anılar da paylaşan yarışmacı, yöresel lezzetlere ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını dile getirdi.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.