Yemekteyiz Onur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Mayıs haftasında yarışacak olan Onur Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ONUR KİMDİR?

Onur Can 23 yaşındadır. Bitlis doğumlu olan genç yarışmacı, hemşehrileri tarafından sevilen ve tanınan bir isim olarak öne çıkmaktadır.

Onur Can, aşçı olarak çalışmaktadır. Mutfağa olan tutkusu ve yemek yapma konusundaki yeteneği onu Yemekteyiz yarışmasında da ön plana çıkarmaktadır.

Onur Can bekardır. Genç yaşına rağmen mutfakta sergilediği başarılı performansıyla hem jüriyi hem de izleyicileri etkilemeyi başarmaktadır.

Onur Can'ın mutfaktaki en büyük tutkusu et yemekleri yapmaktır. Bu alandaki ustalığını Yemekteyiz yarışmasında da gözler önüne seren genç aşçı, lezzetli tarifleriyle rakiplerinden sıyrılmayı hedefliyor.

Onur Can, 200 bin TL ödülü kazanması halinde hayalindeki arabayı almayı planladığını belirtti. Bu hedef, genç yarışmacının kararlılığını ve motivasyonunu gözler önüne seriyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.