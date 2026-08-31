Yemekteyiz Nezahat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nezahat Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 31 Ağustos - 5 Eylül haftasında yarışacak olan Nezahat Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Nezahat Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nezahat Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ NEZAHAT KİMDİR?

Nezahat, 43 yaşında ve evli bir isim olarak yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Aslen Samsunlu olan Nezahat, aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Üç çocuk annesi olan Nezahat’ın hayatı, son dönemde hakkında merak edilen detaylar nedeniyle araştırılıyor. Nezahat’ın yaşı, memleketi, medeni durumu ve çocuklarıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu.

43 yaşındaki Nezahat’ın aslen Samsunlu olduğu biliniyor. İstanbul’da yaşayan Nezahat, evli ve üç çocuk annesi. Ö Nezahat’ın ailesiyle birlikte İstanbul’da hayatını sürdürdüğü belirtiliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.