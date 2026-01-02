Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim 1. oldu, YILBAŞI 250 bin TL kim kazandı?

Final öncesinde izleyicilerin heyecanı zirveye çıktı. "Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı kim oldu?", "2 Ocak Yemekteyiz birincisi kim?" ve "250 bin TL'yi hangi yarışmacı aldı?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Büyük ödülün sahibinin açıklanacağı final bölümü, programın unutulmaz anlarına sahne olmaya hazırlanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE FİNAL GÜNÜ HEYECANI ZİRVE YAPTI

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 2 Ocak Cuma günü yayınlanan haftanın final bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Beş gün boyunca devam eden yoğun rekabetin ardından yarışmacılar, 250 bin TL'lik büyük ödül için son kez mutfağa girerek hünerlerini ortaya koydu.

YEMEKTEYİZ FİNAL SONUCU İZLEYİCİLER TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Final bölümünün tamamlanmasının ardından programı takip eden izleyiciler, haftanın kazananının kim olduğu sorusuna odaklandı. "Yemekteyiz'de birinci kim oldu?", "2 Ocak Cuma günü büyük ödülü kim kazandı?" gibi sorular sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Büyük final bölümü, yarışmanın en dikkat çeken anlarını ekrana taşıdı.

FİNAL GÜNÜNDE PUANLAR VE YORUMLAR SONUCU BELİRLEDİ

Yarışmacılar, haftanın son gününde rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan aldıkları puanlarla zirveye çıkabilmek için mücadele etti. Sunumlar, masa düzenleri ve lezzet değerlendirmeleri final gününde daha da önem kazanırken, verilen puanlar arasındaki küçük farklar sonucu doğrudan etkiledi.

250 BİN TL'LİK BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ MERAK EDİLİYOR

2 Ocak Cuma günü ekrana gelen final bölümünde haftanın birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Büyük ödülün sahibinin belli olacağı anlar, programın en çok merak edilen gelişmeleri arasında yer almaya devam ediyor.

BU HAFTANIN MENÜLERİ

MUSTAFA'NIN MENÜSÜ

• Terbiyeli Tavuk Suyunda Sebze Çorbası

• Tavuklu Krep

• Hindi Tandır

• Tatlı Patates Püresi

• Kuru Cacık

• Mustafa'nın Tatlı Rüyası

HALİME'NİN MENÜSÜ

• Arabası Çorbası

• El Açması Pastırmalı Kaşarlı Su Böreği

• Espanyol Soslu Kuzu İncik

• Dereotlu, Havuçlu Basmati Pilavı

• Halime'nin Cacığı

• Karamelli Cheesecake

MUŞLU VE MUTLU HATİCE'NİN MENÜSÜ

• Kuzu Gerdanı Çorti Çorbası

• Şeker Pancarı Sapı Kavurması ve Yağ

• Muş Köftesi

• Karışık Salata

• Süt Eriştiğinde El Açması Cevizli Burgu Baklava

SİNAN'IN MENÜSÜ

• Süleymaniye Çorbası

• Patatesli Kaşarlı Mini Pide

• İsveç Sos Eşliğinde Bonfile Bohçası

• Kuru Meyveli Pirinç Pilavı

• Piro Şefi'nin Salatası

• Kadayıf Dolması

UFUK'UN FİNE DİNİNG MENÜSÜ

Karidesli Özel Közlenmiş Bal Kabağı Çorbası

Lagos İçli köfte Altında Karamelize Deniz Börülcesi

Közlenmiş Koçan Mısır Püreli Ahtapot Bacağı

Narenciye Soslu Rezeneli Akdeniz Salatası

Hardaliye Soslu Poşe Armut Yanunda Manda Kaymağı İle

EYLEM'İN MENÜSÜ