Yemekteyiz kim 1. oldu, 8 Mayıs Yemekteyiz kim kazandı?

• Zeytinyağlı Çanak Enginar

• Haşlama İçli Köfte

• Dana Asado (Kaburga) Ve Orzotto

• Vinaigrette Soslu Akdeniz Salata

• Tahinli Creme Brulee

• Kremalı Pancar Çorbası

• Baby Patates Ve Kuşkonmaz Eşliğinde Kızılcık Soslu Bonfile

• El Açması Patlıcanlı Börek

• Tulum Peynirli Cevizli Roka Salatası

• Dondurma Eşliğinde El Açması Cevizli Baklava

• Köz Patlıcan Çorbası

• Peynir Dolgulu Köz Biber

• El Yapımı Pide Yatağında Balaban Köfte

• Mevsim Salata

• El Açması Sütlü Nuriye

8 Mayıs YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 8 Mayıs Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Beş farklı yarışmacının kendi evinde ağırladığı rakiplerinden en yüksek puanı toplama mücadelesi verdiği programda, kazanan henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.